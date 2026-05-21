Савелий Коростелёв ответил, в чём превосходит Александра Большунова

Участник Олимпиады‑2026 российский лыжник Савелий Коростелёв рассказал, в чём может превосходить олимпийского чемпиона Александра Большунова.

— В чём ты прямо сейчас превосходишь Александра Большунова?

— Наверное, в стрессоустойчивости, честно, не знаю. Тяжело сравнивать.

— А вот если как раз таки поговорить о стрессоустойчивости, в финале Кубка России на тебя было повышенное внимание. Ты до этого сталкивался с таким давлением?

— На Олимпиаде. Не считаю, что на Кубке России [ко мне было] повышенное внимание, оно было скорее приковано к противостоянию, к каким-то интересам, ну, в этом духе всё. И разогнано больше болельщиками да журналистами, — сказал Коростелёв в видео VK «Mash на спорте».