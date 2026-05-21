«Ни одного не заметил». Савелий Коростелёв — о презервативах на Олимпиаде-2026

Участник Олимпийских игр – 2026 в Италии российский лыжник Савелий Коростелёв в шутку прокомментировал историю с быстро закончившимися презервативами в Олимпийской деревне во время соревнований.

– На Олимпиаде за три дня закончилось 10 тысяч презервативов. Вы там вообще тренировались?
– Ни одного не заметил. Когда пришёл спросить, уже закончились. А я приехал в первый день! – сказал Коростелёв в видео «Mash на спорте» в VK.

Напомним, во время Олимпийских игр – 2026 в Италии стало известно, что заготовленные средства контрацепции закончились в Олимпийской деревне в первые дни начала Игр. Организаторам соревнований пришлось организовать дополнительные поставки контрацептивов. Позже презервативы с логотипом Олимпиады-2026 продавались на различных сайтах с подержанными товарами.

