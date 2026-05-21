Савелий Коростелёв в шутку убежал после вопроса об отношениях с Дарьей Непряевой

Участник Олимпийских игр – 2026 в Италии российский лыжник Савелий Коростелёв в шутку убежал после вопроса об отношениях с лыжницей Дарьей Непряевой. В видео «Mash на спорте» в VK Савелия спросили: «Вы что, правда встречаетесь?», когда Коростелёв стоял в обнимку с Непряевой на набережной. Вместо ответа лыжник накинул капюшон на голову и убежал в сторону от ведущего.

Фото: Кадр из видео «Mash на спорте» в VK

В минувшем сезоне Коростелёв и Непряева были единственными лыжниками из России, которые смогли выступить на международных турнирах в нейтральном статусе. По завершении сезона они вместе проводили отпуск.

На Олимпиаде-2026 Савелий занял четвёртое место в скиатлоне.