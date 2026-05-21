Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Хоп, в одном отеле оказались». Коростелёв – о совместном отдыхе с Непряевой на Мальдивах

«Хоп, в одном отеле оказались». Коростелёв – о совместном отдыхе с Непряевой на Мальдивах
Комментарии

Участник Олимпийских игр – 2026 в Италии российский лыжник Савелий Коростелёв ответил на вопрос о совместном отдыхе с лыжницей Дарьей Непряевой.

После твоего отдыха с Дашей на Мальдивах все СМИ в интернете начали писать, что вы вместе, как вы оказались вместе на Мальдивах?
— Слушай, что-то как-то так получилось. Я приезжаю, она приезжает, хоп — в одном отеле оказались. Все удивились очень сильно.

Сколько ты потратил за этот отдых на Мальдивах?
— Хороший вопрос. Надо посчитать. 10 ракушек, 15 кораллов, — сказал Коростелёв в видео «Mash на спорте» в VK.

На Олимпиаде-2026 Савелий занял четвёртое место в скиатлоне.

Материалы по теме
Фото
Савелий Коростелёв в шутку убежал после вопроса об отношениях с Дарьей Непряевой
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android