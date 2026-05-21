«Хоп, в одном отеле оказались». Коростелёв – о совместном отдыхе с Непряевой на Мальдивах

Участник Олимпийских игр – 2026 в Италии российский лыжник Савелий Коростелёв ответил на вопрос о совместном отдыхе с лыжницей Дарьей Непряевой.

— После твоего отдыха с Дашей на Мальдивах все СМИ в интернете начали писать, что вы вместе, как вы оказались вместе на Мальдивах?

— Слушай, что-то как-то так получилось. Я приезжаю, она приезжает, хоп — в одном отеле оказались. Все удивились очень сильно.

— Сколько ты потратил за этот отдых на Мальдивах?

— Хороший вопрос. Надо посчитать. 10 ракушек, 15 кораллов, — сказал Коростелёв в видео «Mash на спорте» в VK.

На Олимпиаде-2026 Савелий занял четвёртое место в скиатлоне.