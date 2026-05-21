Коростелёв – о реакции иностранных лыжников на россиян: желают возвращения, все ждут

Участник Олимпиады‑2026 российский лыжник Савелий Коростелёв рассказал об отношении иностранных спортсменов во время турнира.

— Как проходило общение со спортсменами из других стран на Олимпиаде? Они хотели, чтобы мы побыстрее вернулись? Были какие-то такие разговоры?

— Они все, само собой, желают возвращения, выражают поддержку. Может быть, какие-то единичные случаи против, но в целом либо нейтралитет, либо положительное отношение к нам. Все ждут, это как минимум будет хорошо для спорта, — сказал Коростелёв в видео VK «Mash на спорте».

На Олимпиаде-2026 Савелий занял четвёртое место в скиатлоне.