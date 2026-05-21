Главная Лыжи Новости

Коростелёв – о реакции иностранных лыжников на россиян: желают возвращения, все ждут

Коростелёв – о реакции иностранных лыжников на россиян: желают возвращения, все ждут
Участник Олимпиады‑2026 российский лыжник Савелий Коростелёв рассказал об отношении иностранных спортсменов во время турнира.

Как проходило общение со спортсменами из других стран на Олимпиаде? Они хотели, чтобы мы побыстрее вернулись? Были какие-то такие разговоры?

— Они все, само собой, желают возвращения, выражают поддержку. Может быть, какие-то единичные случаи против, но в целом либо нейтралитет, либо положительное отношение к нам. Все ждут, это как минимум будет хорошо для спорта, — сказал Коростелёв в видео VK «Mash на спорте».

На Олимпиаде-2026 Савелий занял четвёртое место в скиатлоне.

