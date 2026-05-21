«Дима со своим носом залезет, куда хочет». Коростелёв – о конфликте Губерниева с Вяльбе

Участник Олимпийских игр – 2026 в Италии российский лыжник Савелий Коростелёв высказался о конфликте между известным российским телеведущим и комментатором Дмитрием Губерниевым и бывшей главой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе.

– Кого ты поддерживал в конфликте Вяльбе и Губерниева? За ним следила вся страна.

– Я зритель. У меня даже пост на эту тему был, что мы здесь ничего не решаем, мы в этом в театре только зрители, поэтому я находился с наблюдающей стороны.

– Как ты думаешь, почему так мало людей в вашем комьюнити заступалось за Вяльбе, ведь мужчина довольно-таки грубо общался с женщиной по ходу всего конфликта?

– Сложный вопрос. Я надеюсь, что вот сейчас, у них случится перемирие. Всё-таки это медиаперепалка больше. И я думаю, ты понимаешь Дмитрия Губерниева с точки зрения журналиста, но я согласен, что так нельзя общаться. Но тут ещё нюанс, что Елена Валерьевна сама, ну, она достаточно грамотную позицию выбрала — игнорирование капитально, тотально его. Но, возможно, если б она пару раз жёстко ему ответила в СМИ, такого бы не было.

– То есть ты думаешь, что он специально добивался какой-то реакции от них?

– Я более чем уверен, что да, потому что Дима умеет хайповать на всём, чем только можно в любом виде спорта, куда хочет, залезет со своим носом. Поэтому, с его точки зрения, это был чистый хайп. Елене Валерьевне было не до этого, поэтому она слала его куда подальше и игнорировала это, – сказал Коростелёв в видео «Mash на спорте» в VK.