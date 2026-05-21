«Ей абсолютно по барабану». Коростелёв – о мотивации Непряевой во время его присутствия

Участник Олимпийских игр – 2026 в Италии российский лыжник Савелий Коростелёв рассказал о мотивации лыжницы Дарьи Непряевой при его присутствии на её гонках.

Если говорить об Олимпиаде, что тебе запомнилось больше всего, кроме соревнований? Ты говоришь, о давлении, оно было только во время соревнований или оно было ещё и вне?

— Нет, оно было само по себе, но как-то оно мне по меньшей степени ощущалось. Ну и плюс из самого запоминающегося мне больше всего понравилась там атмосфера. Гонка, получается, которую мне удалось вообще посмотреть, это был Дашин полтинник, я как раз находился вот в этой атмосфере всех болельщиков, между зонами ходил. Блин, вообще классно было.

Как ты считаешь, справляется ли Даша лучше, когда ты смотришь?

— Я думаю, ей абсолютно по барабану. Как и кому-либо другому. Это когда к тебе подходит кто-нибудь, спрашивает: «А ты слышал, как я тебе кричал на трассе?» Блин, я кроме тренера, честно, никого не слышу. И то бывает, его не находишь в толпе, — сказал Коростелёв в видео «Mash на спорте» в VK.

