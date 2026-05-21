Савелий Коростелёв высказался о перспективах Дмитрия Губерниева стать главой ФЛССР

Участник Олимпийских игр – 2026 в Италии российский лыжник Савелий Коростелёв высказался о желании телеведущего Дмитрия Губерниева стать президентом Федерации лыжного спорта и сноуборда России.

— Веришь ли ты в то, что он когда-то сможет стать президентом Федерации лыжных гонок?

— Никогда не верил. Я всегда был уверен, что это часть какой-то PR-компании. Знаешь, это из разряда: «Я наберу себе голосов и отдам другому». Ну, что-то в таком духе. Я думал, это максимальное, что он сможет сделать, даже до такого не дошло, — сказал Коростелёв в видео «Mash на спорте» в VK.

Ранее Дмитрий Губерниев неоднократно заявлял о желании стать президентом Федерация лыжного спорта и сноуборда России.