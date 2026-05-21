Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Савелий Коростелёв высказался о перспективах Дмитрия Губерниева стать главой ФЛССР

Савелий Коростелёв высказался о перспективах Дмитрия Губерниева стать главой ФЛССР
Комментарии

Участник Олимпийских игр – 2026 в Италии российский лыжник Савелий Коростелёв высказался о желании телеведущего Дмитрия Губерниева стать президентом Федерации лыжного спорта и сноуборда России.

Веришь ли ты в то, что он когда-то сможет стать президентом Федерации лыжных гонок?

— Никогда не верил. Я всегда был уверен, что это часть какой-то PR-компании. Знаешь, это из разряда: «Я наберу себе голосов и отдам другому». Ну, что-то в таком духе. Я думал, это максимальное, что он сможет сделать, даже до такого не дошло, — сказал Коростелёв в видео «Mash на спорте» в VK.

Ранее Дмитрий Губерниев неоднократно заявлял о желании стать президентом Федерация лыжного спорта и сноуборда России.

Материалы по теме
Лыжник Савелий Коростелёв назвал Льва Яшина лучшим спортсменом в истории
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android