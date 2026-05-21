Савелий Коростелёв заявил, что ничего не заработал за выступление на Олимпиаде-2026
Участник Олимпийских игр – 2026 в Италии российский лыжник Савелий Коростелёв признался, что не заработал никаких денег за выступление на Олимпиаде-2026.

– Сколько ты заработал за Олимпиаду?
– Ноль.

— Какая была твоя самая большая трата после Олимпиады?
– Отпуск.

– На Мальдивах?
– Думаю, да, – сказал Коростелёв в видео «Mash на спорте» в VK.

На Олимпийских играх – 2026 в Италии Коростелёв принял участие во всех личных гонках. Его лучшим результатом стало четвёртое место в скиатлоне.

Олимпийские игры – 2026 в Милане и Кортина д'Ампеццо прошли с 6 по 22 февраля. Помимо Коростелёва, на Играх также выступила россиянка Дарья Непряева. Российские лыжники принимали участие в Олимпиаде в нейтральном статусе.

