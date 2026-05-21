Коростелёв заявил, что российские лыжники ближе по уровню к европейским, чем футболисты

Участник Олимпийских игр – 2026 в Италии российский лыжник Савелий Коростелёв считает, что российских лыжников, близких по уровню к европейцам, больше, чем футболистов.

— Как ты думаешь, где разница уровней больше: среди российских и европейских лыжников или же среди российских и европейских футболистов?

— Среди российских и европейских футболистов, – сказал Коростелёв в видео «Mash на спорте» в VK.

Напомним, российские футбольные клубы и сборные отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. Отстранение длится с 2022 года после начала конфликта на Украине.