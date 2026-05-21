Савелий Коростелёв назвал лучшего на данный момент российского лыжника

Савелий Коростелёв назвал лучшего на данный момент российского лыжника
Бронзовый призёр этапа Кубка мира — 2025/2026 и участник Олимпийских игр в Милане российский лыжник Савелий Коростелёв ответил, кого считает на текущий момент лучшим в росийских лыжных гонках.

— Какой лучший лыжник в России прямо сейчас?
— Сергей Ардашев, — сказал Коростелёв в интервью, опубликованном в телеграм-канале «Mash на спорте».

Сергей Ардашев в сезоне-2025/2026 выиграл общий зачёт Кубка России.

Коростелёв в декабре 2025 года получил статус индивидуального нейтрального атлета (AIN) и дебютировал на Кубке мира, а также выступил на Олимпиаде-2026 в Италии, где занял четвёртое место в скиатлоне и пятое — в марафоне на 50 км (это его лучшие результаты на Играх). На КМ россиянин взял свою первую медаль, став бронзовым призёром в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на этапе в Лахти (Финляндия).

У Большунова и Коростелёва реально конфликт? Разбираемся в ситуации без эмоций
