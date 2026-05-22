«Моё пребывание в США священно, и я доведу его до конца». Клебо — о подготовке в Америке

11-кратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо прокомментировал свою подготовку к турнирам, о которой смог договориться с Норвежской лыжной ассоциацией на своих условиях.

«Я предполагаю, что люди смотрят на список результатов и думают, что это как‑то связано с этим. Всё остальное очень бы меня удивило. Не то чтобы я говорил им, что все должны выйти на высший уровень. Каждый должен будет понять это сам. Но я сделал свою часть работы за последние годы и провёл свои лучшие сезоны. Теперь видно, что остальные начинают понемногу догонять, и это позитивно. Будет волнительно посмотреть, насколько хорошими они станут.

Единственное, в чём я не пойду на компромисс, — это моё пребывание в США. Оно священно, и я доведу его до конца. У нас есть всё, что нам нужно, и самое важное — это местоположение. Тот факт, что мы можем выходить на роликовые лыжи прямо из двери и проводить там все наши тренировки, — вот что главное», — приводит слова Клебо Fondo Italia.