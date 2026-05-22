Лыжница Диггинс — о том, что страдает булимией: когда заболела, я потеряла надежду

Титулованная американская лыжница Джессика Диггинс, завершившая карьеру в марте 2026 года, поделилась тем, что страдает от булимии с 18 лет.

«Когда заболела, я сразу потеряла надежду: мне казалось, что придётся жить так всегда. Если бы знала, что это не моя вина, что ничего не сделала, чтобы «заслужить» психическое расстройство, — возможно, я бы раньше рассказала об этом своей семье. Крайне важно включить расстройства пищевого поведения в обсуждение вопросов психического здоровья и добиваться того, чтобы об этом говорили открыто.

Расстройство пищевого поведения — это не выбор. Поверьте, никто их не выбирает. Что вы действительно можете выбрать — так это то, как сделать следующий шаг и хотите ли вы впустить в свою жизнь людей, которые помогут вам начать процесс выздоровления. Вы не обязаны проходить через это испытание в одиночку!» — приводит слова Джессики Ski-nordique.

