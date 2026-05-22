Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Бьорген: нам бы хотелось, чтобы Шистад к нам присоединилась

Бьорген: нам бы хотелось, чтобы Шистад к нам присоединилась
Комментарии

Победительница этапа Кубка мира по лыжным гонкам норвежка Кристине Ставос Шистад продолжит тренировки по собственному графику, не участвуя в сборах национальной команды. Это вызвало неодобрение у главного тренера женской сборной Норвегии Марит Бьорген.

«Я с самого начала была последовательна: считаю, что для всех сторон — и для Кристине, и для команды — было бы хорошо, если бы она участвовала в некоторых сборах.

Но таково желание Кристине. Она предпочитает быть дома в Коннеруде и чувствует себя лучше всего, тренируясь там, с учётом того, что ей предстоит путешествовать всю зиму. Мы надеемся, что со временем это смягчится. Нам бы хотелось, чтобы она к нам присоединилась. Но боюсь, в этом году этого не произойдёт», — приводит слова Бьорген VG.

Кристине Шистад включена в основной состав сборной Норвегии по лыжным гонкам.

Материалы по теме
«Моё пребывание в США священно, и я доведу его до конца». Клебо — о подготовке в Америке
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android