Бьорген: нам бы хотелось, чтобы Шистад к нам присоединилась

Победительница этапа Кубка мира по лыжным гонкам норвежка Кристине Ставос Шистад продолжит тренировки по собственному графику, не участвуя в сборах национальной команды. Это вызвало неодобрение у главного тренера женской сборной Норвегии Марит Бьорген.

«Я с самого начала была последовательна: считаю, что для всех сторон — и для Кристине, и для команды — было бы хорошо, если бы она участвовала в некоторых сборах.

Но таково желание Кристине. Она предпочитает быть дома в Коннеруде и чувствует себя лучше всего, тренируясь там, с учётом того, что ей предстоит путешествовать всю зиму. Мы надеемся, что со временем это смягчится. Нам бы хотелось, чтобы она к нам присоединилась. Но боюсь, в этом году этого не произойдёт», — приводит слова Бьорген VG.

Кристине Шистад включена в основной состав сборной Норвегии по лыжным гонкам.