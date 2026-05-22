«У неё есть слабые места, ей нужен спарринг с сильнейшими». Сундбю — о Шистад

«У неё есть слабые места, ей нужен спарринг с сильнейшими». Сундбю — о Шистад
Двукратный олимпийский чемпион 2018 года норвежец Мартин Йонсруд Сундбю резко высказался о желании норвежской лыжницы Кристине Ставос Шистад продолжить тренировки вне национальной команды.

«Думаю, если бы я был Шистад, то начал бы предъявлять к себе определённые требования. Особенно учитывая, что ей нужно начинать развиваться. Она ведь хочет выигрывать больше гонок, чем сейчас, не так ли? И у неё, очевидно, есть слабые места. Если она не понимает, что нуждается в «спарринге» с теми, у кого сильнее те или иные качества, то я ничего не понимаю. И теперь пора — она уже переросла те «детские болезни», которые были в её тренировочном режиме. Или должна перерасти.

Она была невероятно далека от победы на Олимпиаде (Олимпиада-2026 в Италии. – Прим. «Чемпионата») на сложной трассе. Даже близко не была. И очень странно, если они не приходят к выводу: «Ой, может, нам стоит присоединиться и потренироваться с теми, у кого больше мощи?».

Скорость у неё есть. Я понимаю, что нужно правильно дозировать общую нагрузку, но это можно делать, даже если тренироваться с более сильными девушками. Будь я Кристине, я бы попробовала этот путь», — приводит слова Сундбю VG.

