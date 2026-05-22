Йоханнес Клебо получил награду от NIF за достижения на ОИ-2026

Норвежский олимпийский и паралимпийский комитет и Конфедерация спорта (NIF) наградил Йоханнеса Хёсфлота Клебо премией Фирнли за его выступления на Олимпиаде-2026.

Трофей премии Фирнли вручён Клебо лично главой Норвежского олимпийского комитета Зайнаб Аль-Самарай. Такой же награды была удостоена паралимпийская лыжница норвежка Вильде Нильсен, которая на Олимпийских играх в Милане/Кортине выиграла одно золото, два серебра и одну бронзу.

Напомним, Йоханнес Клебо взял шесть золотых медалей в шести дисциплинах, в которых участвовал. Всего у норвежца 11 золотых олимпийских медалей (три – на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, Южная Корея, две – на Олимпиаде-2022 в Пекине, Китай, и шесть – на ОИ-2026 в Милане, Италия).