Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Лыжница Хейди Венг всерьёз увлеклась бегом

Лыжница Хейди Венг всерьёз увлеклась бегом
Комментарии

Олимпийская чемпионка в эстафете на ОИ-2026 норвежка Хейди Венг сместила фокус тренировок на бег, чем вызвала серьёзные опасения у тренера женской сборной по лыжам Марит Бьорген.

«Я надеюсь, что то, что мы говорим, заставит её немного задуматься», — приводит слова Бьорген телеканал TV2.

Сама же Венг не видит никакой проблемы и продолжает тренировки по бегу, несмотря на то что предстоящий сезон для неё будет заключительным в профессиональной карьере.

«Мне нравится проверять себя на прочность. Это стало для меня чем-то вроде вызова. Речь идёт не о том, чтобы прийти первой, мне просто интересно, как быстро я могу пробежать 10 км. Цель — уложиться в 32 минуты», — приводит слова Венг TV2.

Недавно Венг показала время 33,24 на беговой дистанции 10 км и стала второй на Sentrumsløpet, уступив девять секунд Терезе Йохауг. В эти выходные состоится забег, который организует бывший биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален в Сименстранде. Хейди Венг будет участвовать.

Материалы по теме
Фото
Йоханнес Клебо получил награду от NIF за достижения на ОИ-2026
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android