Лыжница Хейди Венг всерьёз увлеклась бегом

Олимпийская чемпионка в эстафете на ОИ-2026 норвежка Хейди Венг сместила фокус тренировок на бег, чем вызвала серьёзные опасения у тренера женской сборной по лыжам Марит Бьорген.

«Я надеюсь, что то, что мы говорим, заставит её немного задуматься», — приводит слова Бьорген телеканал TV2.

Сама же Венг не видит никакой проблемы и продолжает тренировки по бегу, несмотря на то что предстоящий сезон для неё будет заключительным в профессиональной карьере.

«Мне нравится проверять себя на прочность. Это стало для меня чем-то вроде вызова. Речь идёт не о том, чтобы прийти первой, мне просто интересно, как быстро я могу пробежать 10 км. Цель — уложиться в 32 минуты», — приводит слова Венг TV2.

Недавно Венг показала время 33,24 на беговой дистанции 10 км и стала второй на Sentrumsløpet, уступив девять секунд Терезе Йохауг. В эти выходные состоится забег, который организует бывший биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален в Сименстранде. Хейди Венг будет участвовать.