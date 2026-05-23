Главная Лыжи Новости

36-летняя Терезе Йохауг выиграла гонку Бьорндалена. Уле-Эйнар опередил Нортуга

Сегодня, 23 мая, на улицах Симостранды в Норвегии состоялся забег «Десятка Бьорндалена», организатором мероприятия выступил восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален. У женщин забег на 10 км выиграла четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира 36-летняя норвежская лыжница Терезе Йохауг.

Это были первые соревнования Йохауг после рождения второго ребёнка. Норвежка преодолела дистанцию за 32 минуты 43 секунды. Второе место заняла швейцарская легкоатлетка Симона Эберсольд, показавшая идентичное время — 32.43. Третьей финишировала ещё одна представительница Норвегии — Хейди Венг.

В мужских соревнованиях победителем стал Родриг Квизера из Бурунди с результатом 27 минут 46 секунд.

Сам Бьорндален преодолел дистанцию за 33 минуты 49 секунд. Его результат оказался лучше, чем у лыжника Петтера Нортуга примерно на две с половиной минуты.

«Им будет неприятно уступать». 52-летний Бьорндален бросил вызов всей сборной Норвегии
