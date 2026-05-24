«Для меня это личный рекорд». Йохауг — о победе в забеге Бьорндалена

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира 36-летняя норвежская лыжница Терезе Йохауг поделилась впечатлениям от победы в легкоатлетическом забеге на 10 км «Десятка Бьорндалена».

«Для меня это личный рекорд, но до того, чтобы выбежать из 32 минут, мне всё ещё далеко. Тем не менее это огромный шаг вперёд. Потрясающее чувство. Я могла бы бежать в таком темпе ещё долго, хотя на обратном пути был сильный встречный ветер. Сейчас я не выкладываюсь на тренировках так, как раньше. Поэтому сегодня у меня было ощущение, что вернулись старые добрые времена», — приводит слова Йохауг TV2.

Напомним, забег состоялся 23 мая на улицах Симостранды (Норвегия). Терезе Йохауг победила со временем 32 минуты 43 секунды, у мужчин победителем стал испанец Родриг Квизера, показав время 27 минут 46 секунд. Сам Уле-Эйнар Бьорндален преодолел дистанцию за 33 минуты 49 секунд.