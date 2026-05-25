Тренер сборной Норвегии Эрик Носсум отреагировал на увлечение Вальнеса футболом

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Носсум заявил, что не видит риска в увлечении двукратного олимпийского чемпиона 2022 года Эрика Вальнеса — он играет за футбольный клуб «Меллембюгд» в четвёртой лиге норвежского чемпионата.

«Конечно, существует повышенный риск травмы. Однако Эрик [Вальнес] — взрослый мужчина, для которого прежде всего важен успех на лыжной трассе. Поэтому я уверен, что он не станет убиваться в каждом матче. А так это действительно отличный вариант предсезонных тренировок», — приводит слова Носсума Dagbladet.

Напомним, Эрик Вальнес является двукратным олимпийским чемпионом Олимпийских игр 2022 года в командном спринте в Пекине (Китай) и трёхкратным чемпионом мира.

