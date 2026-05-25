«Это единственная жизнь, которую я знаю». Андерссон — о мыслях о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка в марафоне 50 км классическим стилем ОИ-2026 в Милане на лыжах шведка Эбба Андерссон рассказала, что переживает из-за мыслей о жизни после завершения карьеры.

«Когда люди, которые были тебе близки, завершают карьеру, ты вспоминаешь, что это не будет длиться вечно, даже для меня, и эта мысль может меня пугать.

Я каталась на лыжах всю свою жизнь, и бо́льшую её часть это было моим главным занятием, так что это единственная жизнь, которую я знаю. То, что неопределённо, часто может вызывать неуверенность в более пугающей форме», — приводит слова Андерссон TV4.se.

Напомним, помимо золота, на Олимпийских играх-2026 в Италии Эбба взяла два серебра (в скиатлоне на 20 км и вольным стилем на 10 км индивидуально, а также в эстафете 4×7,5 км в составе сборной Швеции).