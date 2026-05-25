Салтведт: Элиаш — самый быстрый путь для России обратно на международные соревнования

Норвежский журналист Ян Петтер Салтведт считает, что возможная отставка главы Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохана Элиаша сильно отсрочит допуск российских атлетов до международных соревнований.

«Думаю, заявление Келя (Ола Кель — генеральный секретарь Федерации лыжных видов спорта Норвегии. Прим. — Чемпионата) довольно честное. Норвегия и другие федерации устали от недостатка прозрачности и вовлечённости со стороны Элиаша, это вызывает у них большую неопределённость в отношении развития FIS в случае его переизбрания. С экономикой тоже серьёзные проблемы.

Но Элиаш, вероятно, самый быстрый путь для России обратно на международные соревнования, однако полагаю, это произойдёт в любом случае, поскольку многие другие виды спорта сегодня меняют свою политику», – сказал Салтведт в социальных сетях.

Напомним, в этом месяце несколько Национальных федераций лыжных видов спорта подали заявления в FIS, где высказывали недовольство политикой Элиаша и заявили, что не хотят его переизбрания.

