Российские спортсмены заплатили FIS $ 150 тыс. за нейтральный статус

Международная федерация лыжного спорта (FIS) опубликовала свежую финансовую отчётность, из которой следует, что нейтральные спортсмены косвенно финансируют организацию.

Согласно документу, сумма дебиторской задолженности за рассмотрение заявок на получение нейтрального статуса достигла 122 тыс. швейцарских франков — это примерно $ 150 тыс. Речь идёт о рассмотрении заявок всех спортсменов, включая лыжные виды спорта и сноуборд.

Из представителей лыжных гонок нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в сезоне 2025-2026 получили Савелий Коростелёв, Дарья Непряева и Никита Денисов.