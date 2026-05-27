«Вообще не было бы проблемой». Йоханнес Клебо — о возможности играть в футбол в межсезонье

11-кратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что готов вновь сыграть в футбол во время межсезонья, повторив свой опыт 2019 года.

«Легко могу представить, как играю в футбол в мае или июне. Это вообще не было бы проблемой. Играть же в сентябре или октябре было бы немыслимо. Но вот летом, даже до середины августа, почему бы и нет?» — приводит слова Клебо Dagbladet.

Клебо 29 лет. За свою карьеру, помимо 11 побед на Олимпийских играх, норвежский лыжник также стал 15-кратным чемпионом мира. На мировом первенстве 2025 года в Тронхейме и на Олимпиаде 2026 года в Милане Клебо выиграл все шесть гонок, в которых участвовал.

