Майгуров — о Вяльбе: Елена Валерьевна была очень успешным и эффективным руководителем

Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров отметил, что трёхкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе эффективно руководила Федерацией лыжных гонок России (ФЛГР). Вяльбе занимала пост главы ФЛГР с 2010 года, а 18 мая, после создания Федерации лыжного спорта и сноуборда России, стала заместителем её руководителя — Дмитрия Свищёва.

«Объединение федераций произошло — и комментировать тут нечего. Хочу пожелать им удачи и надеюсь, что они справятся со своими задачами. Считаю, что Елена Валерьевна была очень успешным и эффективным руководителем, наши спортсмены показывали великолепные результаты. Уверен, её авторитет, опыт и знания будут полезны», — приводит слова Майгурова ТАСС.

