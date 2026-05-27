Перешедший из биатлона в лыжи Андрей Вьюхин будет выступать за сборную ХМАО

Биатлонист Андрей Вьюхин, который предстоящий сезон намерен провести в лыжных гонках, внезапно сменил регион и будет выступать не за команду Челябинской области, а за сборную Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщается на сайте статистики лыжных гонок России, где у спортсмена уже проставлен новый регион.

Напомним, в качестве биатлониста Вьюхин в прошедшем сезоне представлял Челябинскую область. Он успел выступить на нескольких этапах Кубка России — 2025/2026 по лыжным гонкам.

Вьюхину 27 лет, за свою карьеру он успел стать двукратным чемпионом мира среди юношей и призёром чемпионата России. Спортсмен является мастером спорта страны по биатлону.

