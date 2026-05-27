«Предварительные договорённости изменились». Вьюхин — о внезапном переходе в другой регион

Биатлонист Андрей Вьюхин, который в предстоящем сезоне будет выступать в лыжных гонках, рассказал о причине неожиданной смены спортивного региона — теперь он представляет сборную Ханты-Мансийского автономного округа, а не команду Челябинской области.

«У меня была предварительная договорённость (с Челябинской областью — Прим. «Чемпионата»), но условия существенно изменились. Очень благодарен главному тренеру сборной ХМАО Сергею Анатольевичу Турышеву, который оперативно решил все вопросы, несмотря на то, что команда региона уже была сформирована. Рад оказаться в такой сильной сборной с отличными тренерами. Верю, что это поможет мне зимой показать достойный результат», — сказал Вьюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

