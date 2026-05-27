Норвежская лыжница Силье Теодорсен объявила о завершении карьеры

Победительница классической индивидуальной гонки на чемпионате Норвегии в Осбу (2025) и участница чемпионата мира Силье Теодорсен рассказала о завершении карьеры.

«Я заканчиваю. Это был долгий путь, но я уверена, что это правильное решение. В жизни есть ещё много всего, что я хочу сделать, и я чувствовала, что готова.

Лыжи всегда были важной частью моей жизни с самого раннего детства. Я любила заниматься лыжами. Не думаю, что кому-то бывает легко уйти из спорта спустя столько лет. Всегда приходит странное чувство, будто ты стоишь на краю пропасти. В то же время я испытываю любопытство и волнение от того, что начинаю всё с нуля. Меня интересует много других вещей», — приводит слова Теодорсен Nettavisen.

Силье Теодорсен 31 год. Она завоевала золото в спринте коньковым стилем на юношеских Олимпийских играх 2012 года в Инсбруке (Австрия), а также серебро в классическом спринте на чемпионате мира U23 в Алма-Ате (Казахстан) в 2015 году.