Утверждён состав сборной Италии по лыжным гонкам
Сегодня, 29 мая, Итальянская федерация зимних видов спорта (FISI) опубликовала списки спортсменов, отобранных на сезон‑2026/2027 в Кубке мира по лыжным гонкам.
Лыжные гонки (14 спортсменов в группе А)
Женщины, группа А
- Катерина Ганц
- Николь Монсорно
- Ирис Де Мартин Пинтер
- Надин Лоран
- Мария Джизмонди
- Федерика Кассоль
- Вирджиния Чена
Мужчины, группа А
- Давиде Грац
- Симоне Дапра
- Элиа Барп
- Мартино Каролло
- Симоне Моччеллини
- Давиде Гьо
- Габрьеле Матли
Группа Aggregati (прикреплённые)
- Женщины: Ильви Фоли
- Мужчины: Михаэль Хелльвегер, Джованни Тикко, Андреа Дзордзи, Джакомо Петрини
Команда U23
- Женщины: Беатриче Лоран, Марит Фоли, Мари Швитцер
- Мужчины: Тео Галли, Давиде Негрони, Федерико Поцци, Марко Пинцани, Даниэль Педранцини, Аксель Артузи
Юниорская команда
- Женщины: Ванесса Каньяти, Катерина Милани, Клэр Фрута, Эмма Швитцер, Аличе Леони
- Мужчины: Лука Пьетробони, Эдоардо Тромбетта, Томас Маэстри, Джакомо Барале, Франческо Романья
Группа AIN (резерв):
- Женщины: Лючия Дельфино, Клара Факкини, Мартина Биссон, Инес Негрони, Джулия Ронкайль
- Мужчины: Леонардо Бронделло, Филиппо Сегала, Алан Антоньоли, Стефано Негрони, Джанлука Пазини, Габриэль Селле
Комментарии