Утверждён состав сборной Италии по лыжным гонкам

Сегодня, 29 мая, Итальянская федерация зимних видов спорта (FISI) опубликовала списки спортсменов, отобранных на сезон‑2026/2027 в Кубке мира по лыжным гонкам.

Лыжные гонки (14 спортсменов в группе А)

Женщины, группа А

Катерина Ганц

Николь Монсорно

Ирис Де Мартин Пинтер

Надин Лоран

Мария Джизмонди

Федерика Кассоль

Вирджиния Чена

Мужчины, группа А

Давиде Грац

Симоне Дапра

Элиа Барп

Мартино Каролло

Симоне Моччеллини

Давиде Гьо

Габрьеле Матли

Группа Aggregati (прикреплённые)

Женщины: Ильви Фоли

Мужчины: Михаэль Хелльвегер, Джованни Тикко, Андреа Дзордзи, Джакомо Петрини

Команда U23

Женщины: Беатриче Лоран, Марит Фоли, Мари Швитцер

Мужчины: Тео Галли, Давиде Негрони, Федерико Поцци, Марко Пинцани, Даниэль Педранцини, Аксель Артузи

Юниорская команда

Женщины: Ванесса Каньяти, Катерина Милани, Клэр Фрута, Эмма Швитцер, Аличе Леони

Мужчины: Лука Пьетробони, Эдоардо Тромбетта, Томас Маэстри, Джакомо Барале, Франческо Романья

Группа AIN (резерв):