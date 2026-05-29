Лыжи Новости

Утверждён состав сборной Италии по лыжным гонкам

Сегодня, 29 мая, Итальянская федерация зимних видов спорта (FISI) опубликовала списки спортсменов, отобранных на сезон‑2026/2027 в Кубке мира по лыжным гонкам.

Лыжные гонки (14 спортсменов в группе А)
Женщины, группа А

  • Катерина Ганц
  • Николь Монсорно
  • Ирис Де Мартин Пинтер
  • Надин Лоран
  • Мария Джизмонди
  • Федерика Кассоль
  • Вирджиния Чена

Мужчины, группа А

  • Давиде Грац
  • Симоне Дапра
  • Элиа Барп
  • Мартино Каролло
  • Симоне Моччеллини
  • Давиде Гьо
  • Габрьеле Матли

Группа Aggregati (прикреплённые)

  • Женщины: Ильви Фоли
  • Мужчины: Михаэль Хелльвегер, Джованни Тикко, Андреа Дзордзи, Джакомо Петрини

Команда U23

  • Женщины: Беатриче Лоран, Марит Фоли, Мари Швитцер
  • Мужчины: Тео Галли, Давиде Негрони, Федерико Поцци, Марко Пинцани, Даниэль Педранцини, Аксель Артузи

Юниорская команда

  • Женщины: Ванесса Каньяти, Катерина Милани, Клэр Фрута, Эмма Швитцер, Аличе Леони
  • Мужчины: Лука Пьетробони, Эдоардо Тромбетта, Томас Маэстри, Джакомо Барале, Франческо Романья

Группа AIN (резерв):

  • Женщины: Лючия Дельфино, Клара Факкини, Мартина Биссон, Инес Негрони, Джулия Ронкайль
  • Мужчины: Леонардо Бронделло, Филиппо Сегала, Алан Антоньоли, Стефано Негрони, Джанлука Пазини, Габриэль Селле
