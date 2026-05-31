Сергей Устюгов намекнул на завершение спортивной карьеры

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете российский лыжник Сергей Устюгов намекнул, что больше не планирует выступать на официальных стартах.

«Я с 1 июня больше не выступаю за Югру (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. — Прим. «Чемпионата»). И вообще», — написал Устюгов в своём телеграм-канале.

Отметим, что ранее Сергей Устюгов уже заявлял о паузе в спортивной карьере из-за нехватки мотивации и проблем со здоровьем, также Устюгов открыто говорил, что не планирует отбираться на Олимпийские игры 2030 года.

Сергей Устюгов является двукратным чемпионом мира (в cкиатлоне 15+15 км и в командном спринте), четырёхкратным серебряным и единожды бронзовым призёром чемпионатов мира.

