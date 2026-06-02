Лыжница Баранова — об Александре Большунове: я ему не завидую

Российская лыжница Алёна Баранова призналась, что не испытывает зависти к трёхкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову, на которого постоянно обращено внимание СМИ, болельщиков и спортивной общественности.

— Вокруг вашей группы много разговоров в контексте Александра Большунова. Тебя радует или огорчает, что всё внимание только его персоне, хотя он не один работает в команде?

— Меньше внимания — меньше давления. И, возможно, благодаря этому на соревнованиях может быть лучше результат, потому что, когда всё внимание приковано к тебе, энергия уходит не туда. Когда ты в тени, гораздо проще. Поэтому для всех, кто не под прицелом, это плюс, а вот для Саши — минус. Я ему не завидую.

— Какой-то напряг в команде чувствовался из-за всей этой истории с Большуновым?

— Проблемы Саши — только его проблемы. Никого из нас они не касаются, — приводит слова Барановой Sport24.