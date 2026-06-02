Клебо получил награду Marca Legend. Её обладателями являются Джордан, Пеле, Месси

11-кратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо был удостоен премии Marca Legend. Это награда вручается величайшим атлетам вне зависимости от вида спорта, который они представляют. Премия проводится по эгидой испанской газетой Marca.

«Олимпийский подвиг Клебо оставляет всех болельщиков шокированными и делает этого молодого человека из Тронхейма самым доминирующим спортсменом, которого когда-либо знали зимние Олимпийские игры, с одиннадцатью золотыми медалями», — пишет издание.

Йоханнес Клебо на Олимпийских играх в Милане завоевал шесть золотых медалей, а на Олимпиаде 2022 года в Пекине — пять золотых, одну серебряную и одну бронзовую медаль.

Премию Marca Legend ранее получали Майкл Джордан, Пеле, Мохаммед Али, Лионель Месси, Криштиану Роналду, Зинедин Зидан, Рафаэль Надаль, Симона Байлз или Надя Команечи. Клебо стал вторым спортсменом из зимних видов спорта, который был удостоен этой награды, до него эту награду получил лишь итальянский горнолыжник Альберто Томба.

