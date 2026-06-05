Сёстры итальянского лыжника Тео Галли погибли в ДТП

Две сестры итальянского лыжника Тео Галли — Камилла (23 года) и Дана Галли (14 лет) — погибли в результате аварии в Изео (Италия).

Как сообщает Fondo Italia, Камилла и Дана находились в автомобиле Volkswagen Polo, когда произошло столкновение с другим автомобилем. Несмотря на оперативное прибытие спасателей, они скончались от полученных травм на месте.

Дана Галли заняла второе место в финале юниорского Кубка Италии в Сен-Бартелеми в категории U16. Также Дана взяла серебряную медаль в эстафете на юниорском чемпионате Италии в составе комитета FISI Центральных Альп.

Сам Тео Галли является членом сборной Италии. Он занял четвёртое место в спринте коньковым стилем на молодёжном чемпионате мира U23 в Лиллехаммере (Норвегия).