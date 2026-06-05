Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Сёстры итальянского лыжника Тео Галли погибли в ДТП

Сёстры итальянского лыжника Тео Галли погибли в ДТП
Комментарии

Две сестры итальянского лыжника Тео Галли — Камилла (23 года) и Дана Галли (14 лет) — погибли в результате аварии в Изео (Италия).

Как сообщает Fondo Italia, Камилла и Дана находились в автомобиле Volkswagen Polo, когда произошло столкновение с другим автомобилем. Несмотря на оперативное прибытие спасателей, они скончались от полученных травм на месте.

Дана Галли заняла второе место в финале юниорского Кубка Италии в Сен-Бартелеми в категории U16. Также Дана взяла серебряную медаль в эстафете на юниорском чемпионате Италии в составе комитета FISI Центральных Альп.

Сам Тео Галли является членом сборной Италии. Он занял четвёртое место в спринте коньковым стилем на молодёжном чемпионате мира U23 в Лиллехаммере (Норвегия).

Материалы по теме
«Мне было отказано». Астрид Слинн рассказала о проблемах в переговорах со сборной Норвегии
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android