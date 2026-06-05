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«Просто смена вывески». Каминский — об объединении федераций по лыжным видам спорта

«Просто смена вывески». Каминский — об объединении федераций по лыжным видам спорта
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Заслуженный тренер России Юрий Каминский рассказал, как отнёсся к объединению федераций по лыжным видам спорта и сноуборду.

— Как считаете, принесёт ли пользу объединение федераций по лыжным видам спорта и сноуборду?
— Я, к сожалению, не знаю Дмитрия Александровича Свищёва (председатель Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России. — Прим. «Чемпионата»). А у нас система такова, что её эффективность определяют личностные характеристики конкретного руководителя. Пока я вижу, что наши федерации объединили по примеру международной. Хотя во многих странах федерации по видам спорта отдельные, но входят в одну ассоциацию. Которая и у нас функционировала. Так что — просто смена вывески. Ну и чтобы руководителя сменить, возможно.

— При этом в Белград на конгресс FIS поедет Елена Вяльбе, а не Дмитрий Свищёв.
— Елена Валерьевна любит возглавлять. Она же в лыжах всё, что можно, возглавила – и глава федерации, и главный тренер, и глава ассоциации. Правда, теперь должностей поубавилось, как в сказке о рыбаке и рыбке, — сказал Каминский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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