Генеральный директор FIS покинул должность перед выборами президента федерации

Генеральный директор Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) швейцарец Урс Леманн покинул свой пост в преддверии выборов президента FIS. Об этом сообщили на официальном сайте FIS.

По информации Blick, Урса Леманна подтолкнул к такому решению конфликт с нынешним президентом FIS Йоханом Элиашем. Причиной конфликта стало финансовое состояние федерации: Элиаш не считал, что FIS не хватает финансирования, Леманн же был убеждён, что без изменения стратегии развития федерация обанкротится через два года.

Федерация лыжных видов спорта Швейцарии (Swiss Ski) обратилась в FIS для получения дополнительной информации по этому вопросу, что вызвало недовольство Йохана Элиаша.

Blick утверждает: если Йохан Элиаш не будет переизбран главой FIS, то с большой вероятностью Урс Леманн будет восстановлен в должности генерального директора FIS.

Напомним, 11 июня в рамках конгресса организации в Белграде (Сербия) пройдут выборы президента FIS. Помимо Элиаша, на пост будут баллотироваться Александр Оспельт (Лихтенштейн) и Виктория Гослинг (Великобритания).