Каминский — о работе в сборной России по лыжам: давно такую возможность не рассматриваю

Бывший старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, почему не рассматривает вариант возвращения к работе в российских лыжных гонках.

— Недавно вы дали резкое интервью «Лыжному спорту» про Елену Вяльбе. Получается, вы обрубили себе любую возможность вернуться в российские лыжи?

— Я давно такую возможность не рассматриваю, если говорить о национальной команде, А вернуться в свою спортивную школу могу в любой момент, тем более мне не раз уже это предлагали.

— Почему, кстати, вы не рассматриваете вариант со сборной России, если бы он был?

— Потому что я прошёл всю эту систему снизу доверху и понимаю, как всё функционирует. В той системе, где я долго проработал, я себя не представляю. Хотя, как говорит Виктор Викторович Майгуров, Каминский всегда чем-то недоволен. Но если быть всем довольным, нужно на пенсию уходить, а я пока вижу в себе резервы для продуктивной работы. Что касается лыжной сборной, возможно, тут и личностные факторы, но больше профессиональные. Это в двух словах. На сегодняшний день у меня есть выбор, и я этот выбор сделал. Но за лыжами я слежу, некоторых спортсменов консультирую, — сказал Каминский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.