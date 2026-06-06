«Клебо или Большунов?» Панжинский выбрал лучшего лыжника за последние 10 лет

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2010 в личном спринте Александр Панжинский выбрал самого лучшего лыжника за последнее десятилетие для Okko.

Панжинский выбирал между Федерико Пеллегрино, Александром Большуновым, Мартином Сундбю, Йоханнесом Клебо, Дарио Колоньи и Петтером Нортугом. В итоге Александр Панжинский назвал лучшим лыжником норвежца Йоханнеса Клебо.

Помимо олимпийского серебра Олимпийских игр Ванкувера (Канада), Александр Панжинский является бронзовым призёром чемпионата мира в командном спринте 2011 года в Осло (Норвегия)

Норвежец Йоханнес Клебо является 11-кратным чемпионом Олимпийских игр (три медали — на ОИ-2018 в Пхёнчхане, две — на ОИ-2022 в Пекине и шесть — на ОИ-2026 в Милане). На Олимпийских играх в Пекине Клебо также завоевал серебряную и бронзовую медали. Вместе с тем Йоханнес Клебо 15 раз выигрывал чемпионаты мира.