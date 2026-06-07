Джессика Диггинс назвала свой самый любимый и нелюбимый вид гонок

Олимпийская чемпионка Пхёнчхана-2018 в командном спринте американская лыжница Джессика Диггинс рассказала, какие форматы гонок ей нравились больше всего.

«Индивидуальные гонки на время — мои любимые. Потому что в них ты остаёшься наедине с трассой и временем. Дело не в том, чтобы «победить этого соперника», а в том, чтобы задать себе вопросы: «Как мне добраться из пункта А в пункт Б как можно быстрее и эффективнее?» и «Насколько сильной духом я могу быть?» Дело не в других. Дело во мне и моих пределах.

В спринте тебе буквально приходится бороться, чтобы вырваться вперёд, а поскольку я девушка из Миннесоты, известной своей добротой, мне не особо нравится обгонять своих друзей. Вот почему у меня были проблемы со спринтом в последние несколько лет: мне не хватало упорства. Независимо от того, насколько ты быстр, тебе всё равно нужно обогнать определённое количество людей, чтобы выйти вперёд.

Я предпочитаю длинные масс-старты с большим количеством участников спринтам, потому что у вас больше времени. Они менее агрессивны. Если вам предстоит преодолеть 20 километров, вам не нужно выкладываться на полную или ставить ноги на лыжи. У вас есть время на восстановление.

В гонке на 50 км ты много времени тратишь на размышления. Могут быть ужасные моменты, но потом ты берёшь себя в руки. Никогда точно не знаешь, что произойдёт. У тебя есть два часа и 20 минут, чтобы справиться с дистанцией», — приводит слова Диггинс Ski-Nordique.

Напомним, Джессика Диггинс завершила профессиональную спортивную карьеру после Олимпийских игр — 2026 в Милане (Италия).