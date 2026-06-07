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Даниил Медведев, Матс Хуммельс и олимпийский чемпион Бротен посетили ГП Монако Ф-1

Даниил Медведев, Матс Хуммельс и олимпийский чемпион Бротен посетили ГП Монако Ф-1
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев, бывший футболист, чемпион мира и двукратный чемпион Германии Матс Хуммельс и бразильский горнолыжник норвежского происхождения, олимпийский чемпион 2026 года в гигантском слаломе Лукас Бротен посетили основную гонку шестого этапа Формулы-1 Гран-при Монако.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Идёт

Фото: Из личного архива Лукаса Бротена

На момент публикации новости лидером гонки является 19-летний итальянец Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса». На втором месте идёт семикратный чемпион «Королевских гонок» Льюис Хэмилтон из «Феррари». Его напарник монегаск Шарль Леклер едет на третьей позиции.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию гонки.

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