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Лыжница Фрида Карлссон удостоена премии принцессы Виктории

Лыжница Фрида Карлссон удостоена премии принцессы Виктории
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Двукратная обладательница олимпийского золота Игр 2026 года шведская спортсменка Фрида Карлссон удостоена почётной награды Швеции — премии принцессы Виктории.

«Её выступления на Олимпийских играх принесли не только победы и медали, но и подарили моменты, которые взволновали и тронули шведский народ. Она очень достойный лауреат», — приводит слова оргкомитета Expressen.

Церемония вручения премии пройдёт 14 июля — награду спортсменке вручит наследная принцесса Виктория. Фрида Карлссон — двукратная олимпийская чемпионка 2026 года (в скиатлоне и гонке на 10 км), трёхкратная чемпионка мира (в том числе золото 2025-го в гонке на 50 км и в эстафете), победительница «Тур де Ски» сезона-2022/2023, а также обладательница 13 медалей чемпионатов мира (три золотые, пять серебряных, пять бронзовых), в активе спортсменки восемь побед на этапах Кубка мира.

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