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Терезе Йохауг отказалась от участия в чемпионате Норвегии по бегу на 10 км

Терезе Йохауг отказалась от участия в чемпионате Норвегии по бегу на 10 км
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам норвежка Терезе Йохауг сообщила, что отказалась от участия в чемпионате Норвегии по бегу на 10 км из-за новых требований к форме.

Раньше толщина подошвы кроссовок не должна была превышать 25 мм, то теперь допустимый максимум составляет 20 мм. У бренда спортивной обуви Hoka, который сотрудничает с Йохауг, ни в одной коллекции нет таких кроссовок, кроме шипованных.

«Если бы я могла бежать в тех же кроссовках, что и в прошлый раз, я бы побежала. Это очень интересно, и это было бы отличной целью на лето.

Я общалась с Hoka. Увы, но других вариантов, кроме шиповок, у них нет, а я не хочу рисковать. Я никогда не бегала в шиповках и боюсь, что это будет слишком большой нагрузкой для моих икр», — приводит слова Йохауг Adressa.

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