Фото: Йоханнес Клебо с наградой Marca Legend

11-кратный олимпийский чемпион в лыжных гонках норвежец Йоханнес Клебо выложил фото с престижной наградой Marca Legend на своей странице в социальных сетях.

Фото: Страница Йоханнеса Клебо в соцсетях

Напомним, испанская Marca Legend является одной из самых престижных премий в спортивной индустрии. Йоханнес Клебо стал лишь вторым в истории премии спортсменом, представляющим зимние виды спорта, и первым, представляющим лыжные гонки в частности. Клебо был удостоен награды за феноменальное выступление на Олимпийских играх 2026 года в Милане (Италия), где он выиграл все шесть стартов, на которые был заявлен. Йоханнес Клебо является самым титулованным действующим лыжником.