«Горжусь тобой!» Линдси Вонн поздравила Серену Уильямс с первой победой после паузы

Олимпийская чемпионка 2010 года в Ванкувере американская горнолыжница Линдси Вонн поздравила 23-кратную чемпионку турниров «Большого шлема» теннисистку Серену Уильямс с победой в первом после возобновления карьеры матче. Сегодня, 9 июня, Уильямс в паре с канадкой Викторией Мбоко выиграла стартовый матч на парном «пятисотнике» в Лондоне.
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«Поздравляю, Серена! Так горжусь тобой! Великая вернулась!» — сказала Вонн в видео, опубликованном пресс-службой тура WTA в соцсети. Вонн лично присутствовала на встрече в столице Великобритании.
До этой встречи последний в карьере матч спортсменка провела на Открытом чемпионате США — 2022. Также американка получила уайлд-кард на участие в турнире WTA-500 в Берлине, который пройдёт с 15 по 21 июня. Неизвестно, будет ли Уильямс выступать на соревнованиях в одиночном разряде.
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