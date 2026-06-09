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Александр Большунов не присутствовал на сборах национальной команды России

Александр Большунов не присутствовал на сборах национальной команды России
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Трёхкратный олимпийский чемпион в лыжных гонках россиянин Александр Большунов отсутствовал на командных тренировках сборной России, прошедших в Турции с 15 по 29 мая.

Также главный тренер сборной России по лыжным гонками Юрий Бородавко ещё не обсуждал с Большуновым вопрос его пребывания на предстоящих сборах в Малиновке (Архангельская область), сообщает «Матч ТВ».

Александр Большунов тренируется по индивидуальному графику, но по желанию может присутствовать на коллективных сборах.

Большунов является самым титулованным лыжником России. У него три золотых, одна серебряная и одна бронзовая медаль Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай), три серебряных и одна бронзовая медаль ОИ-2018 в Пхёнчхане (Южная Корея). Александр Большунов – единственный россиянин, обладающий Кубком мира.

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