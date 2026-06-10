Британка Виктория Гослинг сняла свою кандидатуру с выборов президента FIS

Британка Виктория Гослинг сняла свою кандидатуру с выборов президента Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Об этом сообщает австрийский портал Sport News.

Ранее свои кандидатуры сняли датчанка Анна Харбо Фалькенберг и Декстер Пейн из США. Теперь на пост президента FIS претендуют лишь действующий глава Йохан Элиаш и член совета FIS Александр Оспельт из Лихтенштейна. При этом Гослинг останется в кандидатах на включение в совет FIS.

Выборы пройдут на генеральной ассамблее FIS в Белграде 11 июня.

54-летняя Виктория Гослинг является членом правления Британской олимпийской ассоциации, председателем Федерации сёрфинга Великобритании и советником FIS по урбанистическим дисциплинам, отвечая за повышение интереса к лыжным видам спорта посредством фестивалей и городских шоу.