Представители ФЛССР прибыли в Белград для участия в конгрессе FIS

Делегация представителей Федерации лыжного спорта и сноуборда России приехала в Белград, где проходит конгресс FIS, и провела встречу с министром спорта Сербии. Об этом заявила пресс-служба ФЛССР.

«Первой встречей в рамках рабочей программы стала встреча с министром спорта Республики Сербия Зораном Гайичем. Стороны обсудили развитие российско-сербского спортивного сотрудничества, укрепление дружественных связей между странами, а также возможности для совместной работы в сфере лыжных видов спорта и сноуборда.

Отдельное внимание было уделено вопросам обмена опытом, взаимодействия между специалистами и создания условий для совместных тренировочных мероприятий и сборов. Сербская сторона выразила заинтересованность в развитии такого сотрудничества с учётом большого опыта России в подготовке спортсменов по зимним видам спорта, наличия спортивной инфраструктуры и сильных профессиональных школ.

Для ФЛССР важно сохранять открытый, конструктивный и уважительный диалог с международным спортивным сообществом. Мы видим большой потенциал в развитии партнёрских отношений и совместных проектов, которые будут способствовать укреплению спортивных связей и развитию лыжных видов спорта и сноуборда», — сообщила пресс-служба ФЛССР у себя в телеграм-канале.