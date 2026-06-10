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Кристине Шистад прекратила сотрудничество с личным тренером

Кристине Шистад прекратила сотрудничество с личным тренером
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Серебряный призёр чемпионата мира по лыжным гонкам в личном спринте норвежка Кристине Ставос Шистад завершила многолетнее сотрудничество со своим личным тренером Лагом Софьенлундом.

«Подтверждаю, что больше не буду её [Шистад] личным тренером, но продолжу тренировать её в Коннеруде, где Кристине по-прежнему будет частью клуба и тренировочной среды. Мы пришли к выводу, что это лучшее решение для её будущего», — приводит слова Софьенлунда NRK.

Новым тренером Кристине Шистад стал один из самых востребованных специалистов Норвегии Пер Ола Гасманн. Это их не первый опыт сотрудничества: Гасманн курировал Шистад во время её юниорской карьеры.

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