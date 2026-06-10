«Сделали правильный шаг». Свищёв — про закон о размещении флага России на спортобъектах

Глава Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России Дмитрий Свищёв заявил, что законопроект об обязательном размещении государственного флага России на спортивных объектах разовьёт дух патриотизма среди молодых людей.

«Сегодня мы сделали очень правильный, очень своевременный шаг. Государственный флаг теперь навсегда и на постоянной основе вернулся на главные спортивные арены страны. Чтобы каждый, кто приходит заниматься или болеть, видел: это Россия. Наша страна и наш дом», — приводит слова Свищёва «РИА Новости».

Также Дмитрий Свищёв занимает пост первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту.