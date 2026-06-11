Елена Вяльбе проголосовала на выборах президента FIS на конгрессе в Белграде

Бывшая глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе проголосовала на конгрессе Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в Белграде, где проходят выборы президента организации.

Ранее стало известно, что делегация представителей Федерации лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР) приехала в Белград и провела встречу с министром спорта Сербии Зораном Гайичем.

Напомним, 18 мая состоялась отчётно‑выборная конференция ФЛГР, по итогам которой председателем федерации на четыре года единогласно был избран Дмитрий Свищёв, а Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) была переименована в Федерацию лыжного спорта и сноуборда России. Также она была объединена с другими лыжными федерациями. Елена Вяльбе занимала пост руководителя ФЛГР с 2010 по 2026 год.