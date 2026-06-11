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Александр Оспельт избран новым президентом FIS

Александр Оспельт избран новым президентом FIS
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Член совета Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Александр Оспельт (Лихтенштейн) был избран новым президентом организации. Выборы прошли на конгрессе в Белграде.

Единственным конкурентом Оспельта был уже бывший глава FIS, шведский бизнесмен Йохан Элиаш. Оспельт выиграл выборы с разницей в один голос: за него было отдано 65 голосов, за Элиаша – 64. Элиаш руководил FIS c 2021 года.

На конгрессе FIS в Белграде присутствовали представители Федерации лыжного спорта и сноуборда (ФЛССР). Бывшая глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе также отдала свой голос при выборе президента.

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