Александр Оспельт избран новым президентом FIS

Член совета Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Александр Оспельт (Лихтенштейн) был избран новым президентом организации. Выборы прошли на конгрессе в Белграде.

Единственным конкурентом Оспельта был уже бывший глава FIS, шведский бизнесмен Йохан Элиаш. Оспельт выиграл выборы с разницей в один голос: за него было отдано 65 голосов, за Элиаша – 64. Элиаш руководил FIS c 2021 года.

На конгрессе FIS в Белграде присутствовали представители Федерации лыжного спорта и сноуборда (ФЛССР). Бывшая глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе также отдала свой голос при выборе президента.